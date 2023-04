SpaceX adia lançamento da Starship, a mais poderosa nave espacial de sempre (e que Elon Musk quer que vá até Marte)

Se esta primeira tentativa tivesse sido bem-sucedida, a maior nave da SpaceX — com 120 metros de altura e seis motores próprios — ter-se-ia soltado do seu propulsor Super Heavy ao fim de três minutos, a partir das instalações da SpaceX em Boca Chica, no Texas, para dar praticamente uma volta inteira à Terra. Ao fim do voo orbital de cerca de uma hora e meia, a Starship cairia então no Oceano Pacífico.

Ainda não é certo quando é que o primeiro voo será testado outra vez: Elon Musk, também CEO do Twitter, disse apenas na sua rede social que iam “tentar de novo em poucos dias”. Se o desejo manifestado por Musk no início do mês passado for cumprido, o primeiro lançamento da Starship acontecerá ainda em abril.