Caça ao meteorito: museu oferece 23 mil euros a quem encontrar fragmentos da bola de fogo que atingiu Maine

Um museu norte-americano está a oferecer uma recompensa de 25 mil dólares (cerca de 23 mil euros) a quem encontrar fragmentos do meteorito que caiu recentemente numa floresta remota, perto da fronteira do Maine com o Canadá.

O primeiro a encontrar um fragmento relativamente grande, receberá uma recompensa de 23 mil euros, de acordo com um museu no Estado norte-americano do Maine.

A bola de fogo excecionalmente brilhante foi vista em plena luz do dia por volta das 12:00 de sábado (17h00 em Lisboa), destacou Darryl Pitt, presidente da divisão de meteoritos do Maine Mineral and Gem Museum, em Bethel.

A NASA referiu que a queda do meteorito foi observada no radar, uma novidade no Maine, e testemunhas ouviram fortes estrondos.

O museu quer aumentar a sua coleção de rochas da lua e de Marte, sublinhou Pitt, tendo decidido entregar uma recompensa ao primeiro caçador de meteoritos que entregue um exemplar de um quilo.

Segundo Pitt, o fato de o radar ter detetado a descida ardente garante que os meteoritos podem ser encontrados no solo.

"Com mais pessoas tendo consciência, mais pessoas vão procurar e maior a probabilidade de ser recuperado", destacou ainda o responsável esta quarta-feira.

Ainda assim, não há garantia de que existam meteoritos grandes o suficiente para reivindicar o pagamento.

A NASA divulgou no seu 'site' que "as massas de meteoritos calculadas a partir das assinaturas de radar variam de 1,59g e 322g (0,7 libras), embora massas maiores" possam ter atingido a terra.

Os pedaços de rocha espacial atingiram provavelmente uma faixa de terreno que se estende desde a cidade de Waite, Maine, até Canoose, New Brunswick, Canadá.

A agência espacial norte-americana realçou que quatro leituras de radar encontraram "assinaturas consistentes com a queda de meteoritos, vistas na hora e no local relatados por testemunhas oculares".

O Maine Mineral and Gem Museum mantém uma extensa coleção de exemplares, incluindo a maior rocha intacta de Marte na Terra.

O museu está a pedir aos caçadores de meteoritos que revejam a aparência dos meteoritos antes de os procurarem, para que saibam o que estão à procura, e que evitem a propriedade privada, a não ser que tenham permissão.

Pitt sublinhou ainda que o museu está também à procura de comprar qualquer outro exemplar encontrado por caçadores de meteoritos, acrescentando que estes podem "facilmente valer o seu peso em ouro".