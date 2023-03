Neandertais em Portugal comiam sapateira na brasa há 90 mil anos: “Não eram tão burros quanto isso”

Um estudo publicado na revista científica “Frontiers in Environmental Archaeology” revela que neandertais que viveram na gruta da Figueira Brava, em Sesimbra, tinham uma dieta rica e diversificada. Há 90 mil anos, aquela comunidade já explorava os recursos marinhos da zona costeira, sobretudo o marisco que apanhava durante a maré baixa, assado depois ao lume. Sapateira na brasa era a principal iguaria, mas mexilhões, amêijoas e lapas também faziam parte do menu neandertal.

“Aquilo que vemos na gruta da Figueira Brava é que esses comportamentos modernos já estavam presentes numa comunidade de há 90 mil anos, em que, além do consumo de veados e cabras, alimentavam-se também de lapas, mexilhões, amêijoas e sapateiras com cerca de um quilo”, começa por dizer, ao Expresso, a arqueóloga Mariana Nabais e autora principal do estudo.