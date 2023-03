Universidade de Coimbra desenvolve "nanoesponja" para remover pesticidas da água

Cientistas da Universidade de Coimbra (UC) desenvolveram um método eficiente para remover da água um dos inseticidas mais utilizados na agricultura e veterinária, através de uma "nanoesponja" com baixo impacto ambiental.

A investigação, desenvolvida por uma equipa do Centro de Química de Coimbra da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC, pretende resolver a contaminação dos solos provocada pela utilização do inseticida imidacloprid.

Segundo um comunicado da UC, trata-se de um produto "altamente solúvel em água e persistente no solo, que pode facilmente contaminar o solo e os recursos hídricos próximos das áreas agrícolas alcançando organismos não-alvo, nomeadamente aves, abelhas, minhocas e mamíferos".

"Para remover este pesticida de forma eficaz, foi utilizada uma nova abordagem de síntese e caracterização de novas estruturas moleculares complexas, formadas a partir da agregação de moléculas mais simples, que se unem cooperativamente através de ligações químicas fracas e que inclui estudos de remoção", explicaram as investigadoras Gianluca Utzeri e Tânia Firmino Cova, coautoras do estudo.

De acordo com as cientistas, "esta abordagem é conjugada com a modelação e simulação molecular para resolver o problema da contaminação de água por pesticidas".

"A combinação de estudos experimentais e computacionais permitiram explicar, ao nível molecular, o papel dos agentes de reticulação na eficiência de remoção de imidacloprid pelas nanoesponjas".

Segundo as investigadoras, o método desenvolvido pode também "ser aplicado para capturar outros pesticidas e poluentes orgânicos da água e ainda contribuir para o controlo da poluição ambiental através de processos de remediação direcionados e controlados".