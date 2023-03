James Webb captura estrela à beira da morte, antes de explodir numa supernova

O telescópio espacial James Webb capturou a fase rara e fugaz de uma estrela à beira da morte, divulgou esta terça-feira a agência espacial norte-americana (NASA).

A NASA divulgou a imagem esta terça-feira, na conferência South by Southwest em Austin, no Estado norte-americano do Texas.

A observação foi uma das primeiras feitas pelo telescópio Webb após o seu lançamento no final de 2021.