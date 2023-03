Lixo espacial: cientistas pedem tratado internacional que trave poluição da órbita terrestre

Cientistas pedem, num artigo publicado esta quinta-feira na revista “Science”, um tratado internacional juridicamente vinculativo que garanta que a órbita da Terra não será irreparavelmente prejudicada pela futura expansão da indústria espacial à escala mundial. A posição é assumida por peritos em áreas como a tecnologia de satélites e a poluição dos oceanos por plásticos.

Alguns dos especialistas estiveram na génese do compromisso para um tratado global contra a poluição de plásticos que foi assumido em março de 2022 por mais 170 países na Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente.

Segundo os peritos, qualquer tratado vinculativo para a proteção da órbita terrestre contra a poluição por lixo espacial deve incluir medidas que responsabilizem fabricantes e utilizadores de satélites (e seus detritos) a partir do momento em que são lançados para o espaço. Os custos comerciais devem ser considerados na responsabilização.

De acordo com os mais recentes dados divulgados em dezembro de 2022 pelo Space Debris Office, da Agência Espacial Europeia (ESA), há mais de 10 mil e 500 toneladas de lixo espacial à volta da Terra.

“Sabemos onde está tudo aquilo que tem mais de 10 centímetros, mas há sempre os 10% que nos podem surpreender”, observou o astrofísico Nuno Peixinho, em declarações ao Expresso, num artigo publicado na revista E. “Temos um grande desconhecimento do que mede entre um e dez centímetros, estima-se que haja cerca de um milhão. A grande preocupação é com todas essas coisinhas cujo impacto pode danificar muito ou destruir completamente um satélite”, salientou o investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA) e da Universidade de Coimbra.