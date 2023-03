Cientistas criam ratos com dois pais: um novo caminho para a fertilidade humana pode estar aberto

Um grupo de cientistas criou ratos com dois pais biológicos ao gerar ovos a partir de células masculinas – um avanço que poderá levar a significativas novas possibilidades na área da fertilidade. O trabalho foi desenvolvido na Universidade de Kyushu, no Japão, reconhecida como pioneira no campo.

“Este é o primeiro caso de fabrico de oócitos robustos de mamíferos a partir de células masculinas”, afirmou o líder da investigação, Katsuhiko Hayashi, na apresentação que decorreu nesta quarta-feira na Terceira Cimeira Internacional sobre Edição de Genoma Humano, no Instituto Francis Crick, em Londres. O estudo foi já submetido para publicação numa revista científica.

O investigador prevê que será possível tecnicamente criar um ovo humano viável a partir de uma célula de pele masculina dentro de uma década, enquanto outros especialistas classificam esta visão como otimista, tendo em conta que ainda não foram criados ovos humanos viáveis a partir de células femininas, relata o diário britânico “The Guardian”.

“Puramente, em termos de tecnologia, será possível [nos humanos] daqui a dez anos”, garante Hayashi, acrescentando que seria a favor de que a tecnologia, caso se comprove ser segura, seja utilizada clinicamente para permitir a dois homens ter um bebé.

Mas a principal motivação para a investigação é outra: a possibilidade de a técnica ser aplicada no tratamento de formas graves de infertilidade, incluindo mulheres com síndrome de Turner – caracterizada pela falta parcial ou total de uma cópia do cromossoma X.

Para alcançar este resultado, a equipa transformou uma célula cutânea, portadora da combinação do cromossoma XY masculino, num ovo, com a versão XX feminina. “O truque disto é a duplicação do cromossoma X”, aponta Hayashi.

Depois de os óvulos serem fertilizados, obtiveram-se cerca de 600 embriões, que foram implantados em ratos e dos quais nasceram sete pequenos ratos. Os ratos bebés demonstraram ser saudáveis, com uma esperança de vida normal e, já adultos, tiveram descendência.

Esta é a primeira vez que ovos viáveis são cultivados a partir de células masculinas: os cientistas já tinham criado ratos que tecnicamente tinham dois pais biológicos, mas com recurso a etapas que envolviam a edição dos genes. Agora, a equipa de Hayashi está a tentar replicar o feito com células humanas.