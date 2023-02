Buracos negros alimentados por energia escura podem estar ligados à expansão do universo

“Os buracos negros são das coisas mais misteriosas” e a energia escura “é o grande ponto de interrogação do universo”. Quem o diz é José Afonso, astrofísico que integrou uma equipa internacional de investigadores, cujo trabalho de observação sugere que os buracos negros podem ser locais de concentração desta enigmática força que contraria a gravidade e explica a expansão acelerada do cosmos. O grupo de cientistas publicou um estudo na revista “The Astrophysical Journal Letters” que traz a lume a possibilidade de buracos negros supermassivos constituirem uma fonte de energia escura, o que lhes permite crescer mais do que seria suposto, e estarem acoplados à própria estrutura do universo.

