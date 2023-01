Galopim de Carvalho: “Ser geólogo em Portugal é concorrer para o desemprego”

Nascido em Évora no ano de 1931 e o mais novo de seis irmãos, não foi grande aluno nos primeiros anos de escola, mas haveria de chegar a professor catedrático já depois da tropa e de uma experiência menos conseguida noutra área científica. Cursou Geologia como trabalhador estudante e após concluir a licenciatura manteve-se na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, onde tira o doutoramento e leciona os 40 anos seguintes. Pelo meio, ainda se destaca com a reabilitação do Museu Nacional de História Natural e na defesa das pegadas de dinossauros em Carenque e Serra d'Aire.

