Identificados 3320 milhões de objetos celestes no plano galáctico da Via Láctea

Um novo estudo do plano galáctico da Via Láctea identificou 3320 milhões de objetos celestes, constituindo o maior catálogo deste tipo compilado até agora.

Os dados foram obtidos a partir da Câmara de Energia Escura do Observatório Interamericano Cerro Tololo, no Chile, operado pelo NOIRLab, um centro para a investigação em astronomia da Fundação Nacional da Ciência norte-americana (NSF, na sigla em inglês).

A Via Láctea contém centenas de milhares de milhões de estrelas, regiões de formação de estrelas e nuvens de poeira e gás. A maior parte das estrelas e da poeira encontra-se no disco galáctico e dificulta a observação do plano galáctico.

O plano galáctico de uma galáxia como a Via Láctea é o plano que divide a galáxia em duas partes iguais, formando dois polos, a norte e a sul. O estudo do NOIRLab, que cobre 6,5% do céu noturno, demorou dois anos a concluir, depois de em 2017 terem sido publicados os primeiros dados.