Suíça: cientistas conseguiram alterar percurso de relâmpagos com impulsos laser

Pela primeira vez, um grupo de cientistas alterou, com impulsos laser, a direção de relâmpagos. A demonstração foi feita durante tempestades fortes no topo de uma montanha suíça, entre julho e setembro do ano passado. A experiência pode inovar os sistemas de proteção contra relâmpagos em aeroportos e edifícios altos, por exemplo, como relata o jornal “The Guardian”.

“As hastes metálicas são utilizadas em quase todo o lado para proteger contra os relâmpagos, mas a área que podem proteger está limitada a alguns metros ou dezenas de metros”, explicou o físico da Escola Politécnica de Paris Aurélien Houard, citado pelo jornal britânico. “A esperança é estender essa proteção a algumas centenas de metros, se tivermos energia suficiente no laser”, acrescentou o cientista.

Como descreveram os autores da experiência científica na revista académica “Nature Photonics”, um poderoso laser foi transportado para o topo da montanha Säntis, na Suíça, com uma altitude superior a 2500 metros, e foi colocado perto de uma torre de telecomunicações com 124 metros de altura que é atingida por relâmpagos cerca de 100 vezes por ano.

Durante meses, os cientistas esperaram por trovoadas nesta montanha suíça dos Pré-Alpes e dispararam impulsos de laser contra tempestades ao longo de várias horas. Durante as demonstrações, conseguiram desviar o curso de quatro descargas elétricas — numa das vezes, o relâmpago seguiu o percurso do laser durante quase 50 metros.