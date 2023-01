Pedra preciosa encontrada em Marte – descoberta é ainda mais valiosa porque “aumenta as possibilidades de vida”

Sherlock Holmes, quando tentava resolver um dos seus casos, tinha um lema: “Follow the money” (seguir o dinheiro, em português). Já a NASA, sempre que procura pistas de vida alienígena, segue um princípio elementar: “Follow the water” (seguir a água). Foi isso que um grupo de investigadores fez, utilizando dados recolhidos pelo rover Curiosity, o que permitiu identificar, na cratera Gale, a existência de opala, pedra preciosa composta por sílica e água também disponível na Terra, em fraturas subterrâneas do planeta vermelho.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler