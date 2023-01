É um mundo rochoso do tamanho da Terra: James Webb descobriu o seu primeiro exoplaneta

Desde que foi lançado, há pouco mais de um ano, o James Webb já teve vários momentos cintilantes que vieram expandir o conhecimento que o ser humano possui do universo. E o revolucionário telescópio acrescentou agora mais um importante capítulo à sua odisseia no espaço: descobriu o seu primeiro exoplaneta. O feito é ainda mais extraordinário por se tratar de um mundo rochoso com 99% do diâmetro da Terra, localizado a 41 anos-luz de distância.

O LHS 475 b, designação oficial que recebeu, foi descoberto por uma equipa de cientistas liderada por Kevin Stevenson e Jacob Lustig-Yaeger, investigadores do Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins, que utilizou o potente telescópio para confirmar a existência do exoplaneta.

“Não há dúvida de que o planeta está lá. Os dados impecáveis do Webb validam-no”, afirma Lustig-Yaeger, citado num comunicado da NASA. “O facto de também ser um pequeno planeta rochoso é impressionante para o observatório”, enaltece o investigador.

O LHS 475 b foi identificado graças ao espectrógrafo de infravermelho próximo (NIRSpec) do James Webb. Os primeiros dados permitem concluir que o exoplaneta é algumas centenas de graus mais quente do que a Terra e está extremamente próximo da sua estrela, uma anã vermelha bem mais fria do que o Sol, completando o seu período orbital em apenas dois dias.

Embora já se saiba que é um planeta rochoso, com um tamanho idêntico ao da Terra, desconhece-se ainda se possui ou não atmosfera. A boa notícia é que o James Webb é capaz de caracterizar, com precisão e detalhe, a composição química das atmosferas de mundos muito distantes e mais pequenos, potencialmente mais parecidos com o nosso.

É apenas uma questão de esperar por novos resultados, com medições mais precisas. “O telescópio é tão sensível que pode detetar facilmente uma variedade de moléculas, mas ainda não podemos tirar conclusões definitivas sobre a atmosfera do planeta”, refere a astrofísica Erin May.