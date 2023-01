O “revolucionário” James Webb “alinhou-se com as expectativas mais ambiciosas”: eis as proezas mais cintilantes no primeiro ano de trabalho

Lançado no natal de 2021, carregado de expectativa, o James Webb tornou-se no maior, mais potente e hipersensível telescópio espacial alguma vez concebido. Descrito muitas vezes como uma máquina do tempo, capaz de observar o universo primitivo, cedo provou ser realmente revolucionário. As primeiras imagens, divulgadas em julho do ano passado, desde logo surpreenderam e fascinaram o mundo . Um ano bastou para maravilhar cientistas e leigos com tantas e tantas façanhas até então impossíveis.

