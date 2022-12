A chuva que caiu no início desta semana bateu recordes?

É um recorde absoluto desde 1856. É um acontecimento centenário em termos de quantidade, mas em termos de intensidade registaram-se mais milímetros por hora no dia 7 de dezembro. Em quantidade de precipitação foram alcançados novos extremos a 12 de dezembro com a estação do Instituto Geofísico a registar 120,3 mm e a de Mora quase 100 mm.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.