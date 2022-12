“A gente tem de tirar água de todo o lado, a gente arranja maneira, não se preocupe”: em Algés, as águas puseram vidas a boiar outra vez

"Eu não sou assim, eu sou uma gaja muito forte." Inês Sofia Rocha, de 48 anos, tem necessidade de justificar as lágrimas que lhe escorrem pela face, como se o rio turvo que lhe entrou em casa não fosse razão bastante para o seu desespero ser todo líquido. Vive apenas com a filha, de cinco anos, no número 5 da rua General Humberto Delgado, em Algés, um apartamento na cave onde a água da chuva entrou sem piedade durante toda a madrugada. Às cinco da manhã, o vizinho acordou-a com o aviso perturbador.

