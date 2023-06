A presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ) anunciou hoje que o projeto-piloto "Casa das Crianças" arranca em setembro em Lisboa, com possibilidade de ser alargado a todo o país.

Rosário Farmhouse foi hoje ouvida na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, juntamente com a vice-presidente da CNPDPCJ, Maria João Fernandes, no âmbito do grupo de trabalho para a avaliação da legislação sobre abusos sexuais contra menores, após requerimentos do PS e PSD.

De acordo com as responsáveis da CNPDPCJ, o projeto "Casas das Crianças" permitirá uma resposta conjunta do ponto de vista médico, jurídico e social às necessidades dos menores, criando condições para a audição das vítimas para memória futura em apenas uma sessão de inquirição, evitando que as crianças tenham de depor e falar várias vezes sobre os abusos sofridos.

O projeto "Casa das Crianças" terá a colaboração e a parceria da Polícia Judiciária (PJ), do Centro de Estudos Judiciários (CEJ) e do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, entre outras entidades.

Durante a audição parlamentar, Rosário Farmhouse salientou a importância de uma crescente sensibilização da opinião pública e da sociedade em geral para o dever de denunciar e comunicar todas as situações de abusos e maus tratos a menores.

Após a deputada Marta Temido (PS) ter apontado a necessidade de uma "reflexão profunda" na sequência do relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica, Rosário Farmhouse referiu que esse relatório "veio trazer visibilidade" a um assunto que era tabu e que muito preocupa a CNPDPCJ.

Rosário Farmhouse admitiu que o caso Casa Pia e mais recentemente o escândalo dos abusos sexuais na Igreja Católica serviram para "chamar a atenção" da opinião pública para esta "problemática tão grave" dos abusos sexuais de crianças e jovens, que atinge não só Portugal, mas diversos outros países europeus.

Segundo a presidente da CNPDPCJ, a comissão nacional recebeu em 2022 a comunicação de 140 situações de abusos diagnosticadas pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), esclarecendo que tal número só não foi mais elevado porque as CPCJ não podem interferir nos casos em que é preciso o consentimento dos pais ou cuidadores das crianças e jovens, passando muitos dos casos de abuso para a alçada judicial e fora da sua esfera de competência.

Rosário Farmhouse aludiu às campanhas de sensibilização efetuadas junto das escolas e da população em geral para alertar para a importância de denunciar todas as ocorrências de abusos e maus tratos a crianças, dando "maior visibilidade" ao tema. Aproveitou para dizer que neste capítulo tem havido uma evolução e que a "sociedade está mais atenta" e informou ainda os deputados de que se aguarda um estudo do Instituto Nacional de Estatística em parceria com 17 Estados-membros da União Europeia e com a Islândia sobre um tema relacionado com abusos sexuais cometidos contra menores de 15 anos que ajudará a formular as melhores políticas na prevenção e proteção destes casos.