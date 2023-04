Tentava “tocar-lhes” e oferecia “doces em troca”: assédio e stalking a meninas afegãs no Hospital Militar

O grupo de refugiados afegãos tinha chegado a Portugal há menos de um mês. Na maioria, eram músicos, professores e alunos do Instituto Nacional de Música do Afeganistão (ANIM, na sigla em inglês), em fuga do regime dos talibãs, que proibiram a música no Afeganistão depois de terem recuperado o poder com a saída das tropas da NATO. Alojados provisoriamente, em dezembro de 2021, no antigo Hospital Militar de Belém (HMB) — que tinha sido recuperado para acolher doentes com covid-19 —, festejaram a passagem do ano com um concerto. Foi esse um dos momentos registados na denúncia enviada para o Exército: um funcionário civil do antigo hospital, na casa dos 60 anos, teve “vários momentos de stalking [perseguição insistente] a algumas jovens menores, tentando tocar-lhes e oferecendo doces em troca”. Foi feita uma queixa à Polícia Judiciária Militar, que encaminhou o processo para o Ministério Público.

Um “reporte de situação irregular” foi enviado para o Exército, no dia 3 de janeiro de 2022, pela coordenadora da Unidade de Acolhimento de Emergência, da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), Susana Gouveia. Nesse e-mail a que o Expresso teve acesso, a psicóloga que tinha a responsabilidade pelo acolhimento dos refugiados afegãos alojados naquelas instalações, denunciava vários momentos de assédio testemunhados pela própria e pelas técnicas da CVP.

