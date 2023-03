Diocese de Lisboa vai pronunciar-se esta sexta-feira sobre medidas a aplicar aos alegados abusadores

A diocese de Lisboa vai pronunciar-se, “eventualmente amanhã” [sexta-feira], sobre as medidas a aplicar à lista de alegados abusadores de menores na Igreja Católica. A informação foi revelada, esta quinta-feira, pelo bispo auxiliar do Patriarcado de Lisboa, D. Américo Aguiar.

A lista foi entregue pela comissão independente. A diocese não quer “fazer juízos nem tomar decisões que não respeitem o Estado de direito”, refere o bispo em declarações aos jornalistas. “Penso que é uma homenagem às vítimas. Nós não podemos correr o risco de as vítimas voltarem a ser vítimas por algum procedimento menos correto da nossa parte.”

“Nos próximos dias a comissão irá recomendar ao senhor cardeal-patriarca o que é que ele deve fazer em relação a cada uma das pessoas que estão nessa lista”, diz. "Se a Comissão disser que as pessoas A, B ou C devem ser afastadas do exercido público do ministério, elas serão", acrescenta D. Américo de Aguiar.