Padre começa a ser julgado em Viseu esta segunda-feira

Começa esta segunda-feira em Viseu o julgamento do padre Luís Miguel Costa. O sacerdote está acusado da prática dos crimes de coação sexual, na forma tentada, e do crime de aliciamento de menores para fins sexuais.

Os crimes terão sido cometidos em março de 2021, quando o padre contactou com um menor, então com 14 anos, durante um convívio, numa quinta em S. João de Lourosa, distrito e diocese de Viseu. A defesa do menor pede 30 mil euros de indemnização por danos psicológicos. O padre, que tem 47 anos, incorre numa pena que pode ir até sete anos de prisão.

Segundo a acusação, citada pelo Jornal de Notícias, o sacerdote meteu conversa com o jovem, elogiando-lhe as mãos. A seguir terá dito que pretendia relacionar-se sexualmente com ele, “pedindo-lhe o número de telefone”. Depois, terá convidado a vítima a encontrar-se consigo para lhe mostrar algo. O jovem inicialmente recusou, mas depois aceitou ir ter com o padre à casa de banho, tendo, contudo, alertado o pai.

Terá sido já na proximidade da casa-de-banho que o padre agora acusado forçou o contacto físico. "O arguido aproximou-se do jovem, colocou o braço dele na zona da anca do menor, puxando-o para junto de si e aproximou os seus lábios aos dele para o beijar, pelo que o menor, apercebendo-se do propósito do arguido, desviou rapidamente a cara para o lado, evitando assim que o arguido o beijasse na boca", lê-se na acusação.

A vítima conseguiu libertar-se, mas mesmo depois de abandonar a quinta o sacerdote foi insistindo, tendo enviado mensagens de texto via telemóvel.

A família do jovem apresentou queixa na justiça, mas também ao bispo de Viseu, tendo a diocese afastado o padre Luís Miguel Costa de todas as funções na Igreja e iniciado investigação própria ao sacerdote. Pelo lado da justiça, está sujeito a apresentações quinzenais e proibido de contactar com menores de 18 anos.

Em maio do ano passado, à saída do tribunal onde decorreu a fase instrutória do processo, com decisão do tribunal de seguir para julgamento, o advogado do padre disse que espera que o seu cliente “não esteja, nem sirva nunca de bode expiatório de quem quer que seja, nomeadamente de instituições”. “É um cidadão, não é culpado, nem deve expiar a culpa de terceiros ou de instituições”, reforçou o advogado Paulo Duarte à saída da sessão em que o tribunal decidiu que o caso seguia para julgamento. O início está marcado para as 9h30.