Educação Sexual: a Igreja Católica tem de arrumar a própria casa e só depois pode vir meter-se na dos outros

Esta semana, na sequência da divulgação dos quase 5000 casos de abuso e violação no seio da Igreja Católica, José Ornelas, bispo da diocese de Leiria-Fátima e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, falou de “uma ferida aberta” no seio da instituição e pediu perdão às vítimas, acrescentando que os resultados do relatório apresentado pela Comissão Independente “não podem ser ignorados”.

No mesmo sentido, o bispo de Évora, Francisco Serna Coelho, acrescentou: “Está tudo a começar, [há] um caminho novo a fazer (…) E queremos, de verdade e com todas as nossas forças, dentro da realidade que é a Igreja – que é uma parte da sociedade – fazer com que estas coisas não voltem a acontecer”.

Dito isto, e anotados os pedidos de perdão e boas intenções dos prelados, diria que, mais do que pedir perdão, é preciso mostrar arrependimento. É preciso ser consequente, em ações, perante o que no passado foram pensamentos, palavras, atos e omissões que contribuíram direta ou indiretamente para a situação tenebrosa que foi vivida no seio da Igreja e da comunidade religiosa.

Uma das causas para uma grande parte das situações ocorridas foi o obscurantismo com que na sociedade portuguesa e, até há menos tempo do que seria expectável, se falou de sexo, o que impediu e dificultou a defesa das vítimas. Crianças que, em vários casos, se culpabilizaram e silenciaram perante as situações em que foram agredidas e violentadas por aqueles que, espiritual e moralmente, deviam ser os primeiros a zelar pela sua integridade.

A associação entre o ato sexual e o pecado, inculcada pela fé cristã, contribuiu de forma direta para isso mesmo, para essa vergonha e culpabilização. E isso foi usado de forma deliberada pelos padres criminosos como uma vantagem no domínio e silenciamento das suas vítimas.

É por isso que é preciso falar abertamente e educar para o sexo desde tenra idade. Todos devemos estar empoderados e sermos quem decide o que quer fazer, com quem quer fazer, quando e onde quer fazer com o seu corpo. Porque todos devemos ter noção, desde sempre, dos limites da intimidade e dos motivos pelos quais estes não podem ser invadidos ou ultrapassados. E é também isso que é Educação Sexual.

O que tem dito a Igreja sobre a Educação Sexual?

Num documento do Conselho Pontifício para a Família, intitulado “Sexualidade Humana: Verdade e Significado” , publicado em 1995, é mencionado que “a educação sexual, direito e dever fundamental dos pais, deve atuar-se sempre sob a sua solícita guia, quer em casa quer nos centros educativos escolhidos e controlados por eles”, que são incentivados a oporem-se “a formas perniciosas de educação sexual e para garantirem que os filhos sejam educados segundo os princípios cristãos e em consonância com o seu desenvolvimento pessoal”.

Nesta mesma informação é ainda mencionado que “a homossexualidade não deve ser discutida antes da adolescência a menos que surja qualquer grave problema específico numa situação particular” e, para surpresa e choque, “as perversões sexuais, que são relativamente raras, não devem ser tratadas se não através de conselhos individuais, que sejam a resposta dos pais a problemas verdadeiros”.

Este mesmo documento chega mais longe e afirma que da educação sexual devem ser excluídos “métodos abusivos”. Entre eles são referidos “a realização de imagens, tabelas ou modelos” que descrevam “questões genitais ou eróticas”, e ainda é proibida a realização de “exames, orais ou escritos, sobre questões genitais ou eróticas".

Dez anos depois disso, em junho de 2005, a Conferência Episcopal Portuguesa mantinha essencialmente o mesmo discurso. “A escola é subsidiária da família e, no campo da sexualidade, como noutros, compete à família decidir as orientações educativas básicas que deseja para os seus filhos, decorrentes dos seus valores, crenças e quadro cultural”. Nesse documento, intitulado “Educação da Sexualidade”, os responsáveis católicos vão mais longe e defendem mesmo que os pais deveriam inclusivamente participar na “seleção e formação dos professores”.

Mas, dirão, todas estas declarações foram há 20 e 30 anos, e não correspondem à posição atual da Igreja. Lamento desapontar. Em 2020, o agora desaparecido em combate Manuel Clemente, patriarca de Lisboa, o mais destacado cargo da hierarquia católica em Portugal, foi subscritor de um abaixo-assinado que defendia que os encarregados de educação pudessem recusar que os seus filhos frequentassem as aulas de Cidadania e Desenvolvimento por defender que cabia aos pais o ensino sobre os tópicos da disciplina, como a sexualidade, género, interculturalidade, comunicação social e ambiente.

E o que é que a Educação Sexual tem a ver com a questão dos abusos?

A Educação Sexual deve ensinar sobre comunicação, sobre afetos e relações de forma aberta e descomplexada e, por isso mesmo, sem amarras religiosas. E todas as disciplinas ministradas nas escolas portuguesas, sob a alçada do Ministério da Educação (ME), devem corresponder ao princípio de uma educação laica, na qual a Igreja Católica não se deve intrometer. Até pelo respeito de todos os princípios de liberdade religiosa.

Utilizar este espaço educativo para oferecer informação e ensinar as crianças sobre o seu corpo, sublinhando e relembrando que este não pode e não deve ser violado, é um grande passo para que, caso a criança venha a ser vítima de qualquer tipo de abuso, possa identificar e procurar ajuda.

Enquanto, numa fase inicial, a educação sexual nas escolas foi desenhada, implementada e orientada de uma forma tendencialmente biológica e médica, para reduzir gravidezes indesejadas, propagação de infeções sexualmente transmissíveis e os comportamentos de risco que podem guiar a isso, hoje devemos exigir mais e relembrar o seu potencial para lidar com as questões da violência sexual. As especialistas em Saúde Sexual Madeline Schneider e Jennifer S. Hirsch detalham, num artigo na revista científica “Trauma, Violence & Abuse”, que um programa de educação sexual que incorpore questões de identidade de género, que prossiga um método de aprendizagem social e emocional, focando a prevenção de abuso infantil, contribuirá para uma proteção efetiva das crianças.

Em 2019, na sequência da inclusão de conteúdos de Educação Sexual no referencial de educação para a saúde, a Igreja Católica decidiu ir tirar do armário um relatório de 2013 “contra a ideologia de género”. O documento do ME, no subtema Identidade e Género, previa itens como “compreender e respeitar a diversidade na sexualidade e na orientação sexual”, “analisar criticamente os papéis / comportamentos associados às raparigas e aos rapazes quanto ao namoro, às relações sexuais e à prevenção de consequências indesejáveis das mesmas” ou “identificar a violência baseada no género”.

A mesma instituição que, entre 1995 e 2023, não raras vezes decidiu pronunciar-se de forma vocal sobre os conteúdos educativos a serem ministrados a crianças, esteve durante esses quase 30 anos muda e conivente com os comportamentos grotescos, e esses sim absolutamente lesivos da integridade sexual e da vivência da sexualidade como expressão de afeto e amor, que se passaram no seu interior, de forma generalizada e, ao que sabemos hoje, também globalizada.

É tempo de a Igreja Católica, enquanto instituição, se limpar de todos os abusadores, mas também de todos os cúmplices desses abusadores, e deixar à escola e aos educadores o papel de educar. Pelo bem e pela defesa e autodefesa das crianças, e pela capacidade de, enquanto sociedade, não voltarmos a permitir que um flagelo desta dimensão se repita.