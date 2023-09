Casal de professores a 300 km de casa faz "sacrifício" para se manter na profissão

Milhares de professores continuam a ser colocados a centenas de quilómetros de casa e muito não têm como pagar a renda. À SIC Notícias, dois docentes há quase 30 anos admitem que não se arrependem da escolha, mas são cada vez mais as dificuldades.

Pedro e Antónia são do Porto, casados e cerca de 130 quilómetros separam as escolas onde ficaram colocados este ano letivo. O casal continua desesperadamente à procura de casa, mas com os ordenados a rondar os 1.100 euros sabem que será um processo difícil e por isso concorrem a todos os apoios disponíveis.

“[Fazemos] uma ginástica financeira muito grande e, claro, abdicar de muitas coisas que poderiam ser enriquecedoras para esta profissão: cinema, livros, atividades culturais e tantas outras que foram subtraídas”, explica Pedro Brito.

Para minimizar os custos decidiram arrendar casa para os dois em Lisboa, sendo que a Antónia terá de se levantar de madrugada para chegar a Évora antes das 9h00, passará, em média, cerca de seis horas em viagens.

Muitos profissionais desistem da profissão porque não conseguem suportar os custos. Por enquanto não é o caso deste casal que diz continuar com forças e motivação para trabalhar no ensino público.