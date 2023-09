A vida política portuguesa deu um livro. Este é o olhar dos cientistas sobre o regime democrático em Portugal

O

que é a política em Portugal? Como se define, como é feita na prática, que problemas enfrenta? Qual a sua autonomia em relação às estruturas sociais e económicas? Qual a margem de decisão frente aos aspetos de uma cultura política, mais ou menos enraizada ou institucionalizada? Estas são algumas das questões temáticas cobertas pelo recente “The Oxford Handbook of Portuguese Politics”, publicado pela imprensa da Universidade de Oxford. Um livro gigante, cuja edição e tradução mereceram o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, intitulado em português “O Essencial da Política Portuguesa” (Tinta-da-China). Três politólogos — representando gerações diferentes, por ordem de senioridade, António Costa Pinto, Pedro C. Magalhães e Jorge M. Fernandes — coordenaram os trabalhos de outros 65 investigadores, num total de 48 capítulos, com aspirações ao estatuto de obra de síntese. A sua leitura crítica impõe-se, neste momento, por duas razões contextuais.