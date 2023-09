Tudo, em todo o lado e ao mesmo tempo

Esta semana foram registados 4 sismos com epicentro em Portugal continental: 2 no Algarve de magnitude 3.7 e 3.9), outros dois ocorreram nas proximidades de Montemor-o-Novo e de Arouca, de magnitudes 2.6 e 2.5, respectivamente.

Há poucas horas um sismo de magnitude 6.9 atinge Marrocos e é sentido em Portugal e Espanha. As imagens não param de chegar através dos meios de informação. Desastres extremos fazem agora parte do dia a dia (cheias na Grécia, incêndios no Hawaii, entre outros). Acontece tudo, em todos os lugares e ao mesmo tempo.

É difícil de digerir e constatar que os modelos e as previsões dos cientistas se tornam realidade. Mais difícil de digerir é a inação dos decisores políticos em implementar o que os especialistas dizem e comprovam com estudos e com a realidade (por exemplo a ausência de isolamento de base nos nossos hospitais) , o que irá cada vez custar mais vidas e perdas económicas. Sete meses após o sismo da Turquia, o governo deste país estima que 2,6 milhões de edifícios foram destruídos, o que equivale a cerca de 200 milhões de metros cúbicos de destroços, de acordo com relatórios das Nações Unidas.

A escala da demolição e da gestão dos seus resíduos é gigante após um evento sísmico de grande dimensão. Os destroços incluem tudo o que se encontra numa construção (seja ela residencial, industrial ou hospitalar) e que podem conter substâncias nocivas para a saúde pública e ambiental, tais como amianto, metais pesados, incluindo mercúrio em equipamentos eletrónicos como televisores, eletrodomésticos e componentes orgânicos. A pressa para limpar e reconstruir, após qualquer sismo em qualquer parte do mundo, faz com que medidas de segurança cruciais sejam ignoradas e leis violadas, com efeitos adversos na saúde dos residentes locais, no ambiente e na economia. Por exemplo, na Turquia toneladas de escombros são transportados, há meses, por camiões para o aterro perto de Samandag (um dos vários na província de Hatay que faz fronteira com a Síria), junto à reserva natural de aves de Milleyha e local de nidificação de tartarugas marinhas ameaçadas de extinção. Na população residente próxima desses aterros, o risco de doenças cancerígenas irá aumentar e, no imediato, a mais de 20 km desses locais são registados casos de conjuntivite, alergias, asma e bronquite, devido às nuvens de poeira provenientes das demolições e ao transporte dos escombros sem estarem cobertos, violando-se a lei.

Em Portugal, com a destruição quase total de Lisboa, causada pelo sismo de 1755, optou-se pela demolição total da parte baixa da capital e reconstruir uma nova e planeada cidade sobre os seus escombros. Uma solução simplesmente engenhosa permitiu construir edifícios resistentes a futuros sismos após 1755. A “gaiola”, que se define como uma estrutura de madeira, que devido à sua rigidez, resistência e capacidade de deformação, vibra com um sismo, mas dificilmente colapsa. Infelizmente, com o avançar dos tempos e a falta de memória e de uma cultura de risco na sociedade, as obras de “reabilitação” ao longo dos tempos criaram sequelas, tornando-as estruturas vulneráveis a futuros sismos. Convém recordar que o 1º regulamento de construção sismo-resistente data de 1958. Muitas construções anteriores a esta data não irão resistir a um sismo moderado-forte, em Lisboa e em Portugal. Também não existe nenhum plano de gestão de resíduos pós-sismo, antevendo-se problemas de saúde pública e ambiental. Quando se fala de sismos ou qualquer outro evento extremo, é preciso pensar na prevenção, na resposta e na recuperação pós-eventos.

No âmbito da implementação da Agenda 2030 para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para que não aconteça tudo, em todo o lado e ao mesmo tempo, urge um programa nacional de reforço dos edifícios potencialmente vulneráveis aos sismos, de forma a melhorar a segurança e proteção dos seus ocupantes e minorar os impactes sociais, ambientais e económicos.

Desenvolver um programa sustentável de segurança sísmica não deve ser considerado um ato altruísta da parte dos políticos. Em vez disso, deve ser visto como um ato de sobrevivência, uma necessidade.