Dois portugueses feridos entre os 300 que estão em Marrocos, disse João Gomes Cravinho

Segundo o ministro português, Marrocos ainda não fez um pedido de ajuda oficial a Portugal. “As autoridades marroquinas estão obviamente em braços com uma situação extremamente difícil, não tanto na cidade mas especialmente nas aldeias das regiões montanhosas. Essa é a primeira prioridade deles. Estão, no entanto a criar uma unidade de crise. A minha previsão é que nos dirão quais as necessidades entre hoje à noite e amanhã de manhã”, comunicou aos jornalistas.

Acrescentou ainda que tem estado em comunicação com o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, “que deu instruções para se prepararem diferentes equipas da Proteção Civil, com as diferentes valências, para serem projetadas para o terreno logo que houver, por parte das autoridades marroquinas, um pedido nesse sentido”.

“Nesta fase a estimativa que temos em relação aos cidadãos nacionais na região de Marraquexe aponta para cerca de 300. Podem ser mais”, disse João Gomes Cravinho.

Nesta fase, o ministro apelou ainda “a que todos aqueles que estejam na região entrem em contacto com o gabinete de emergência consular da nossa embaixada, em Rabat, de modo a que possam ser acompanhadas e monitorizadas as diferentes situações individuais”.