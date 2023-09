“Baixar, proteger e aguardar”: o que fazer em caso de sismo

O sismo que atingiu Marrocos esta sexta-feira e que já matou mais de 800 pessoas foi, também, sentido em Portugal. Consulte este guia, realizado com base na iniciativa A Terra Treme, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e no folheto informativo disponibilizado pela Cruz Vermelha Portuguesa, para saber como agir. “Baixar, proteger e aguardar”, são as palavras-chave que tem de memorizar

O que fazer se estiver em casa, no trabalho ou noutro edifício?

Tente ficar onde está. “Não se precipite”, não se dirija para as escadas e nunca utilize o elevador. Em alternativa, mesmo que esteja num dos andares superiores, procure o vão de uma porta interior, um canto de uma sala ou abrigue-se numa uma mesa/cama. “Ajoelhe-se e proteja-se com os braços à volta da cabeça. Ao baixarmo-nos evitamos sermos atirados para o chão. O proteger-se defende-nos dos objetos em queda”, lê-se no folheto.

Não tenha pressa em sair do local. As escadas e portas são pontos que facilmente se enchem de escombros e podem ficar obstruídos por pessoas que tentam deixar o edifício.

Evite, ainda, estar perto de janelas ou espelhos e fique atento à queda de candeeiros, móveis ou outros objetos. Se o seu local de trabalho for uma fábrica “mantenha-se afastado de máquinas que possam tombar ou deslizar”.



O que fazer se estiver na rua?

Vá para um “local aberto com calma e serenidade, longe do mar ou cursos de água”, lê-se no site da iniciativa A Terra Treme. Ao deslocar-se evite correr e não vaguei pelas ruas.

“Não fuja de carro. Pode ficar preso dentro do carro e obstruir o trânsito, atrapalhando os meios de salvamento”, alerta a Cruz Vermelha. Se estiver a conduzir no momento do terramoto, “pare o carro, longe dos edifícios, muros, encostas, postes e cabos de alta tensão, e permaneça dentro dele”.

Tente ter atenção a aludes, muros, chaminés e varandas que possam desabar, mantendo-se, ainda, afastados de edifícios.

Tal como foi referido acima, deve abaixar-se e proteger a cabeça com os braços. No caso de estar perto do mar, procure um local mais elevado para se proteger do risco de tsunamis.

O que fazer depois do sismo?

Após o sismo, deve tentar manter a calma. Tenha atenção, um sismo é, por norma, seguido de possíveis réplicas. Continue sem utilizar o elevador. Ligue um rádio e cumpras as recomendações das autoridades.

Tenha cuidado com possíveis fugas de gás. “Não fume, nem acenda fósforos ou isqueiros” e limpe os produtos inflamáveis que tenham sido derramados, como álcool ou tintas.

Evite circular na rua, estas devem estar livres para as viaturas de socorro. Apenas use o telefone em caso de emergência. Para ter luz recorra a lanternas a pilha e não passe por locais onde existam fios elétricos soltos.



Como estar prevenido em caso de sismo?



Além de ser importante saber como atuar em caso de sismo, é importante estar preparado para um possível tremor de terra: