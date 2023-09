Incêndio de Coimbra em resolução, operacionais continuam no terreno

O incêndio que deflagrou em Torres do Mondego, em Coimbra, entrou em fase de conclusão, mas ao fim da tarde desta sexta-feira o dispositivo ainda mantinha cerca de 400 operacionais.

Num armazém agrícola perto da aldeia de Palheiros, onde o fogo mais se aproximou, tudo acabou consumido pelas chamas. Ainda assim, os maiores estragos registaram-se na floresta, sobretudo de eucaliptos.

O comandante Nuno Seixas sublinha que a ausência de vento "é muito positivo" para o combate às chamas, mas lembra que o terreno tem zonas "muito ravinosas" onde não é possível utilizar meios de combate.

A fase mais crítica do incêndio aconteceu ao fim da tarde de quinta-feira, numa zona entre a margem esquerda do rio Mondego e a direta do rio Ceira.

Do combate ás chamas, quatro bombeiros sofreram ferimentos ligeiros, mas apenas um precisou de assistência hospitalar. Agora, falta esclarecer a origem do incêndio que afetou uma área historicamente sensível.