Emigração: da Islândia à Noruega, Países Baixos ou Suíça, nove jovens explicam o que os levou a deixar o país nos últimos anos

Expresso

A emigração dá sinais de ter subido em 2022 e há vários países com recorde de entradas ou que não as viam aumentar tanto há dez anos, como a Suíça. António Costa já anunciou novas medidas para reter os jovens, incluindo a devolução do valor das propinas por cada ano de trabalho em Portugal ou a isenção do IRS no primeiro ano de vida ativa, mas não será fácil competir com a diferença salarial entre o que é pago cá e lá fora em várias áreas profissionais. Nove jovens explicam ao Expresso as razões que os levaram a emigrar nos últimos anos e o que mudou nas suas despesas