Ana Gomes chamou “escroque” a Mário Ferreira e foi condenada por difamação agravada. Agora vai recorrer para a Relação

Ana Gomes foi condenada a pagar uma indemnização ao empresário Mário Ferreira e uma multa de 2800 euros pelo crime de difamação gravada, num processo que visava o empresário.

O acórdão divulgado pelo Tribunal do Bolhão, no Porto, deu os factos como provados, considerando que a expressão “notório escroque” tinha como objetivo atingir o empresário, excedendo a liberdade de expressão.

Ana Gomes terá de pagar uma indemnização por danos não patrimoniais de 8 mil euros a Mário Ferreira e uma multa de 2800 euros.

Ao Expresso, a socialista lembra que a juíza do caso em tribunal fez-lhe um elogio no seu papel de combate à corrupção. Mas considerou a expressão “notório escroque” um ataque de caráter ao empresário que não está incluído na liberdade de expressão.

Mas Ana Gomes mantém o que disse sobre o do dono do grupo Douro Azul e da Media Capital neste caso do navio Atlântida. “A juíza ignorou o que eu disse em tribunal de que não tinha qualquer relação pessoal com Mário Ferreira. E este disse o mesmo sobre mim. A minha denúncia é cívica e política. Mantenho tudo o que disse e vou recorrer desta decisão para o Tribunal da Relação de Lisboa.”

Nas últimas horas, o Expresso tentou contactar o empresário para tentar obter uma declaração sobre esta decisão judicial mas até ao momento não foi possível obter qualquer resposta.