“O potencial de usar estatísticas na Saúde é enorme, prolongou-nos a vida e estamos apenas no início”: Jo Røislien, matemático norueguês

Professor de estatísticas médicas na Universidade de Stavanger, Jo Røislien participou em programas televisivos e documentários sobre números e matemática, e foi um dos oradores das Conferências do Estoril. Focado no potencial da análise de dados na Saúde, “maior do que possamos imaginar”, alerta para o risco que se corre de uma “cegueira pelos números”, quando deixamos de os questionar