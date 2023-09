BE quer que Rui Moreira e ministro da Cultura sejam ouvidos no Parlamento sobre o STOP

A Comissão Coordenadora Concelhia do Bloco de Esquerda acusa a Câmara Municipal do Porto (CMP) de estar “determinada em encerrar” o Centro Comercial STOP, onde uma comunidade de quase 500 músicos utiliza, há cerca de 20 anos, as mais de cem lojas como salas de ensaio e estúdios de gravação.

“Dia 1 de setembro, a Câmara Municipal do Porto tornou pública a sua decisão de encerrar novamente o CC Stop, fundamentando-se num relatório da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) que não determina esse encerramento, mas a reposição da legalidade que pode ser garantida com obras de correção ou alteração”, nota o BE em comunicado.

Para o BE, “esta maioria [do movimento de Rui Moreira] está mais determinada em despejar o STOP do que em encontrar uma solução e salvar o viveiro musical mais relevante do país”, “sendo a decisão da Câmara absolutamente contrária ao interesse público e da cidade”.

“Resta saber em nome de que interesses se apressou Rui Moreira a tomá-la”, atira o Bloco.

O relatório da ANEPC, defende o Bloco, “deve servir de base para a adoção das medidas necessárias para colmatar as deficiências em causa e manter o STOP como pólo cultural, em coerência com o compromisso político assumido por unanimidade na reunião do executivo municipal do passado dia 24 de julho”.

A concelhia do BE sugere que a CMP deve “exigir à ANEPC a indicação clara das ‘medidas adequadas de tutela e restauração da legalidade urbanística a executar ‘de imediato’”, bem como “proceder desde já à avaliação técnica dos recursos materiais e financeiros que seria necessário mobilizar para, com caráter de urgência, resolver as deficiências sistematizadas no relatório”, muitas das quais de “resolução simples”.

O Bloco pede também à Câmara do Porto que reúna com os proprietários e os utilizadores para apresentação do relatório da ANEPC, de forma a analisar “soluções e passos a dar no sentido da manutenção do CC STOP”.

Por fim, o BE apela à “intervenção urgente do Ministério da Cultura, que deve contribuir para uma solução que permita manter o STOP como pólo cultural”.

No mesmo comunicado, o Bloco informa que vai submeter na Assembleia da República um “requerimento para que seja ouvido o Ministro da Cultura e o presidente da Câmara do Porto sobre esta matéria, chamando ainda a administração do condomínio e a comunidade de músicos do STOP e a autoridade de proteção civil para que se encontre finalmente uma solução”.