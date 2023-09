Humanidade esteve em vias de extinção devido a alterações climáticas, sugere novo estudo

Um novo estudo genético publicado na revista Science esta quinta-feira sugere que os antepassados do ser humano estiveram em vias de extinção há 930 mil anos, quando o planeta enfrentava período de drásticas alterações no clima.

Segundo os investigadores, a população humana caiu drasticamente, perdendo-se 98,7% dos indivíduos. Mais especificamente, os cientistas da Fundação Nacional de Ciências Naturais da China estimam que, antes de sofrer a quebra, a população humana tinha cerca de 98 mil indivíduos férteis. Este valor viu-se reduzido a apenas 1280 indivíduos férteis e permaneceram baixos durante 117 mil anos até população recuperar.

Para chegar a este resultado, a equipa comparou os genomas de 3154 pessoas de 50 populações de todo o mundo. Os resultados, garante o Wangjie Hu (biólogo computacional que liderou o estudo) são compatíveis com a análise dos fósseis deste período.

Caso esta teoria se venha a provar correta, o estudo pode ter implicações científicas para a história da humanidade. Os investigadores chineses acreditam que esta quebra na população pode ajudar a explicar a divisão nos antepassados humanos em dois grupos: o que deu origem aos Neandertais (que desapareceu) e o que deu origem ao Homo Sapiens (e ao ser humano de hoje).

O artigo é no entanto disputado por outros cientistas. “É como inferir o tamanho de uma pedra que cai no meio de um grande lago apenas a partir das ondulações que chegam à costa alguns minutos depois”, disse Stephan Schiffels, geneticista populacional do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva, citado pelo New York Times.

Brenna Henn, uma geneticista da Universidade da Califórnia que também falou com o jornal norte-americano, corroborou que esta é “uma interpretação plausível”, mas salvaguarda existirem outras que expliquem a diversidade genética do ser humano.