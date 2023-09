Rafael, Luciana, Bernardo, Alexandra e Evandro são licenciados e deixaram salários pouco além dos €1000 para ganhar o triplo ou mais lá fora

Rafael acabou o curso de Engenharia Aeroespacial no Instituto Superior Técnico (IST) e começou a trabalhar numa empresa do sector aeronáutico com um contrato de um ano através do IEFP. Quando acabou, demoraram tanto tempo a decidir se o contratavam que o jovem, então com 25 anos e sem muitas alternativas na sua área, mudou-se para uma empresa de engenharia mecânica. Pagavam-lhe €1200 líquidos e gastava €400 por um quarto, numa casa dividida com dois amigos, um deles a dormir na sala. Todos os dias trabalhava com colegas europeus que, para fazerem o mesmo que ele, recebiam bem melhor e tinham mais dias de férias. Percebeu que era irracional continuar cá e, no verão de 2021, aceitou uma proposta para receber quase o triplo do salário e fazer em França o que fazia em Portugal. Só nos últimos dois anos viu chegar à sua empresa uma dezena de portugueses. Agora, depois de pagar a renda de €1000 da casa onde vive sozinho, a 35 minutos do centro de Paris, sobram-lhe €2000 para as restantes despesas, que já nem sequer são assim tão mais caras do que em Lisboa.

O rumo de Bernardo Silva, aos 34 anos, foi semelhante. Emigrou em julho de 2022 para trabalhar no IKEA, nos Países Baixos. Estudou Engenharia Civil em Lisboa, trabalhou dois anos em São Paulo (Brasil), mais tarde especializou-se em gestão e distribuição logística, trabalhou na área que queria em Portugal, mas, dez anos depois de concluir o curso, percebeu que estava a ganhar menos do que quando esteve no Brasil, ainda recém-licenciado. Foi o que o levou a sair novamente: agora é gestor de produto, tem a seu cargo 25 programadores e vive em Amesterdão, onde já comprou casa. “Recebi uma proposta que me pagava três vezes mais do que eu estava a receber. Um ano de trabalho cá são três em Portugal.”

