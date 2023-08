Sente-se ansioso, frustrado e culpado por voltar ao trabalho depois das férias? Tem aqui uma série de dicas para um regresso menos difícil

Com o mês de agosto a chegar ao fim, aproxima-se a hora, para muitas pessoas, de voltar ao trabalho, depois de um período menos ou mais longo de férias. Mas este regresso nem sempre é pacífico, muito pelo contrário, daí a utilização frequente da expressão “depressão pós-férias” para caracterizar estados de alma que se instalam por esta altura.

Rótulos e simplificações à parte, a verdade é que "são muito comuns os sintomas de ansiedade no regresso ao trabalho", por se tratar de um momento que requer a adaptação a um novo ritmo, explica Liliana Dias, psicóloga e membro do Conselho de Especialidade de Psicologia do Trabalho, Social e das Organizações da Ordem dos Psicólogos. "A experiência de ansiedade tem a ver com a transição para um registo e ritmo de vida diferentes dos das férias. Não se trata necessariamente de uma patologia."

Essa ansiedade pode ser desencadeada por vários receios, como o de enfrentar muito trabalho após o regresso. “Há pessoas para quem o maior medo é a enorme carga de trabalho que as espera.” Desempenham funções nas quais não puderam ser temporariamente substituídas, por não haver grande rotação entre trabalhadores, e sabem que, quando voltarem, terão dezenas de e-mails por ler, por exemplo.

Regressar ao trabalho representa também, para muitas pessoas, “voltar a corresponder a expectativas de chefes e clientes” e ter um desempenho que, com o descanso e a acalmia proporcionados pelas férias, se julga poder não ser o mesmo. Pensamentos como estes rapidamente desencadeiam uma reação de ansiedade.