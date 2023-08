Porto: novos radares móveis e câmaras nos tejadilhos de carros patrulha para apanhar condutores infratores

É com “policiamento de visibilidade” que a Polícia Municipal do Porto quer corrigir as infrações mais recorrentes dos condutores no centro da cidade. Segundo escreve o Jornal de Notícias, desde outubro que funcionam na cidade dois radares móveis para detetar excesso de velocidade, instalados alternadamente em estradas onde o delito seja comum.

Em ruas mais estreitas, onde os tripés que carregam os radares não tenham espaço para serem instalados, a polícia de gestão camarária usará uma pistola de medição da velocidade. Mas também para apanhar veículos em estacionamento indevido há novidades. A mesma notícia dá conta de que a Polícia Municipal do Porto se prepara para lançar um concurso público a fim de comprar câmaras para instalar nos tejadilhos de pelo menos dois carros-patrulha. O valor do investimento não foi divulgado.

Os aparelhos estarão preparados para reconhecer de forma automática carros em estacionamento ilegal, a partir do próximo ano, e para substituírem o trabalho de equipas de dois agentes distribuídas pela cidade.

O comandante da Polícia Municipal do Porto, António Leitão da Silva, disse ao JN que os números de contraordenações são “preocupantes”: no ano passado foram removidos mais de 15 mil veículos e bloqueados mais de quatro mil. Em 2023, até metade do ano, já se registaram mais de metade dos valores do ano passado.

O Expresso tentou contactar a Polícia Municipal do Porto, que não se mostrou disponível para responder a questões, além da Câmara do Porto, que remeteu para a Polícia Municipal.