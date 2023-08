Incêndio em S. Tirso combatido por mais de 100 operacionais e três meios aéreos

Um incêndio na freguesia de Monte Córdova, concelho de Santo Tirso, no distrito do Porto, está a ser combatido por mais de 100 operacionais com ajuda de três meios aéreos, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Operações de Emergência de Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, o alerta foi dado às 13h25 e o fogo lavra "numa zona de mato".

Fonte dos Bombeiros Voluntários Tirsenses, uma das corporações que está no local, disse à Lusa "não há indicações de estarem habitações em risco". O incêndio está a ser combatido por 103 homens, 30 viaturas e três meios aéreos.