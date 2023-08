Colisão que envolveu ambulância provocou quatro feridos ligeiros no Barreiro

Uma colisão entre uma ambulância e uma viatura ligeira provocou quatro feridos ligeiros, entre os quais dois bombeiros, no Barreiro (Setúbal), disse hoje à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal explicou que a ambulância envolvida no acidente pertence aos Bombeiros Voluntários do Barreiro.

A mesma fonte indicou que o alerta para o acidente, que ocorreu junto ao cruzamento do estádio do Galitos Futebol Clube, na União das Freguesias de Barreiro e Lavradio, foi dado pelas 15:36.

Três dos quatro feridos foram transportados para o hospital do Barreiro e um para o hospital Garcia de Orta, em Almada.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 19 operacionais, entre os quais militares da GNR, elementos do serviço municipal do Barreiro, apoiados por nove veículos, incluindo a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Barreiro.