“O hospital estava um caos, havia 22 ambulâncias retidas”: “mais utentes vão morrer” à espera como no Beatriz Ângelo se nada mudar

“Ninguém deveria morrer no hospital esquecido num corredor.” No início da semana, um idoso com 93 anos que deu entrada pelas 13h no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, com uma fratura no fémur, morreu ao fim de quase seis horas no corredor das urgências. Estava à espera de ser transferido para o Santa Maria para ser sujeito a cirurgia. Os bombeiros de Camarate, que acompanharam o nonagenário desde o início, ofereceram-se para o levar, mas o Beatriz Ângelo não autorizou: o transporte inter-hospitalar tinha de ser feito por uma empresa externa contratada pelo hospital chamada Luísa Todi.

