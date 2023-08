Mais de 260 operacionais combatem fogo em Penamacor "muito ativo"

O incêndio que deflagrou esta sexta-feira à tarde no concelho de Penamacor, distrito de Castelo Branco, está "muito ativo na sua linha de progressão" e é combatido por mais de 260 operacionais, avançou à Lusa fonte da Proteção Civil. Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) explicou, pelas 21h30, que a cabeça do incêndio está junto à Aldeia do Bispo, o que levou ao corte da Estrada Nacional (EN) 332 entre Penamacor e esta localidade.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 16h39 em Águas, concelho de Penamacor, distrito de Castelo Branco. "O incêndio está ainda muito ativo na sua linha de progressão, ou seja, na cabeça do incêndio. Nós estamos a fazer ainda o reforço de meios", frisou a Proteção Civil, apesar de o incêndio "em alguns setores já estar a ceder aos meios". A mesma fonte revelou que estão "empenhadas três máquinas de rasto e grupos de reforço de bombeiros".

Pelas 22h00, encontravam-se no terreno 261 operacionais, apoiados por 90 viaturas. Durante a tarde, um bombeiro ficou ferido sem gravidade durante o combate, tendo sido transportado para o hospital, acrescentou a Proteção Civil. Embora a cabeça do incêndio esteja junto à Aldeia do Bispo, pelas 21:30 não estava a decorrer qualquer retirada da população, referiu ainda a mesma fonte.