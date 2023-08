Incêndio que cortou a estrada entre Trancoso e Mêda foi dominado

O incêndio que atingiu esta sexta-feira a freguesia de Moreira de Rei, no concelho de Trancoso, distrito da Guarda, e que obrigou ao corte da EM 600 com ligação à Meda, foi considerado dominado, pelas 18h00.

Fonte da Proteção Civil disse à agência Lusa que a via já foi reaberta e que estão a decorrer no local as operações de rescaldo e de vigilância. O fogo, que consumiu uma zona de mato, chegou a mobilizar mais de 150 operacionais, apoiados por 40 viaturas e três meios aéreos.