Incêndio no Fundão obriga ao corte da linha da Beira Baixa e da EN 18

Um incêndio que lavra numa zona de mato no concelho do Fundão obrigou esta sexta-feira à tarde à interrupção da circulação de comboios na linha da Beira Baixa e ao corte do trânsito na EN 18.

O fogo que começou na freguesia de Vale dos Prazeres e Mata da Rainha, naquele concelho do distrito de Castelo Branco, estava a ser combatido, às 14h15, por 287 operacionais, apoiados por 75 viaturas e 11 meios aéreos, de acordo com fonte do comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela.

O alerta foi dado pelas 12h22.