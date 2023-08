Incêndio no Fundão dominado desde as 21h28

O incêndio que deflagrou esta sexta-feira à tarde no Fundão foi dado como dominado pelas 21h28, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil, acrescentando que a circulação na linha da Beira Baixa e Estrada Nacional (EN 18) foi restabelecida. Fonte do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela referiu que o incêndio, que começou pelas 12h22 na freguesia de Vale dos Prazeres e Mata da Rainha, naquele concelho do distrito de Castelo Branco, foi dado como dominado pelas 21h28.

Pouco antes, fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) tinha referido à Lusa que o combate ao incêndio, que lavrava em zona de mato, estava a ser favorável. A mesma fonte acrescentou que quatro bombeiros ficaram feridos esta tarde no decurso do combate ao fogo e foram transportados para o hospital.

O fogo levou durante a tarde à interrupção da circulação de comboios na linha da Beira Baixa e ao corte do trânsito na Estrada Nacional (EN 18). O Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela adiantou ainda, pelas 21h30, que a circulação nestas vias já se encontravam restabelecidas.

Fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) referiu também que "após combate ao incêndio e inspeção à infraestrutura, foi restabelecida a circulação de comboios entre as estações de Castelo Novo e Fundão" na linha da Beira Baixa, tendo sido "estabelecida a limitação de velocidade de 15 km/h entre os km 134,000 e 135,000".