Incêndio que lavra em Mogadouro com duas grandes frentes ativas

O incêndio que lavra atualmente na freguesia de Castelo Branco, em Mogadouro, distrito de Bragança, tem duas frentes ativas e vários pontos de fogo dispersos, o que obriga os bombeiros a uma permanente rotação de meios.

"Neste momento [18h00], o incêndio encontra-se bastante ativo com duas frentes de fogo entre as localidades de Castelo Branco e Vale de Porco e com alguns focos ao longo de todo o seu perímetro. As chamas aproximaram-se da aldeia de Castelo Branco, mas neste momento estão controladas", disse à Lusa o comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Terras de Trás-os-Montes, João Noel Afonso.

De acordo com o comandante, esperam-se muitas horas de trabalho ao longo da tarde, noite e madrugada para consolidar este incêndio que deflagrou cerca das 12h47. "Vamos tentar resolver o incêndio foco a foco e frente a frente ao longo das próximas horas, com recurso aos meios aéreos que estão a operar no terreno para evitar reacendimentos", concretizou João Noel Afonso. O dispositivo de combate ao incêndio está a apostar no reforço de meios aéreos para debelar os pontos de fogo mais preocupantes.

De acordo com a GNR, o IC5 está cortado entre o nó de Castelo Branco e o nó de Mogadouro, e a Nacional 221 também está cortado entre Castelo Branco e a vila de Mogadouro devido ao perigo de projeção de matéria incandescente e da atividade de combate às chamas por parte de bombeiros. De acordo com página oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) no terreno 204 operacionais, 69 meios terrestres e nove meios aéreos.

O alerta para as chamas foi dado às 12h47, e ao início da tarde João Noel Afonso disse que "o fogo teve um início muito violento e repentino".

De acordo com o comandante, para já não há povoações ou bens em perigo nesta área do incêndio, que lavra numa zona de mato, apesar da pressão que houve no início do incêndio sobre as aldeias de Castelo Branco e Vale de Porco.