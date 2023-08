Incêndio em Mogadouro obriga ao corte do IC5 e da Estrada Nacional 221

O incêndio que lavra atualmente na freguesia de Castelo Branco, em Mogadouro (distrito de Bragança, obrigou ao corte do IC5 e da Estrada Nacional 221, disse esta quinta-feira fonte oficial da GNR à Lusa. De acordo com a GNR, o IC5 está cortado entre o nó de Castelo Branco e o nó de Mogadouro e a Nacional 221 também está cortada entre Castelo Branco e a vila de Mogadouro.

Um forte incêndio lavra atualmente nas localidades de Castelo Branco e Vale de Porco, mobilizando, pelas 17h20, 203 operacionais, 68 meios terrestres e nove meios aéreos, segundo a página oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O alerta para as chamas foi dado às 12h47, e ao início da tarde, o comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Terras de Trás-os-Montes, João Noel Afonso, disse que "o fogo teve um início muito violento e repentino". De acordo com o comandante, não há povoações ou bens em perigo nesta área do incêndio, que lavra numa zona de mato.