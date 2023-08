Incêndio em Ourém com 378 operacionais e ainda sem controlo

O incêndio em Ourém, que começou ao final da tarde de hoje, tinha no terreno 378 operacionais, às 21h20, continuando ainda sem controlo, disse à Lusa fonte da Proteção Civil. O comandante em serviço no Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo afirmou que o fogo continua ainda sem controlo e que os meios continuam a ser reforçados para o teatro de operações. No terreno estão também máquinas de rasto, informou a mesma fonte.

Pelas 19h00, o comandante em serviço tinha referido que as chamas estavam a consumir floresta "com muita violência" e os meios estavam a ser posicionados para proteger habitações, situação que se mantém. Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o fogo teve início pelas 18h33, na localidade de Estreito, freguesia de Urqueira, no concelho de Ourém, distrito de Santarém.

A página da ANEPC indicava, pelas 21h28, que estavam no terreno 378 operacionais, apoiados por 115 veículos.