Duzentos bombeiros combatiam às 16h00 um incêndio em Pombal com duas frentes

Mais de 200 bombeiros combatiam às 16h00 um fogo com duas frentes ativas em zona florestal, no concelho de Pombal, que começou ao início da tarde. Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil, às 16h00, última atualização dada por quem está no terreno, o incêndio tinha duas frentes ativas e não havia casas em risco.

A mesma fonte acrescentou que o combate ao fogo, que teve início pelas 14h13, no lugar de Ruge Água, na União de Freguesias de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze, "está a ser bem-sucedido" e as chamas "estão a ceder". Pelas 17h20, a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil indicava que estavam no local 228 operacionais, 67 veículos e três meios aéreos.