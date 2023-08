Diretores de hospital britânico foram suspensos, acusados de ignorarem avisos sobre enfermeira que matou sete bebés

Na sequência do maior caso conhecido de assassinato em série de bebés em unidades de saúde do Reino Unido, e que está a inflamar a opinião publica britànica - e mundial -, foram suspensos vários diretores do Hospital Countess of Chester, onde trabalhava a enfermeira Lucy Letby, acusada de matar recém-nascidos, segundo avança a BBC.

A enfermeira britânica Lucy Letby foi considerada culpada pela morte de sete bebés, tendo sido condenada a prisão perpétua, num julgamento que durou mais de dez meses, o julgamento por homicídios mais longo que alguma vez teve lugar no Reino Unido.

“Cruéis e calculadas” - assim descreveu o juiz as mortes perpetradas pela enfermeira Lucy Letby (que, ao que se apurou, envenenou dois bebés com insulina, e matou outros injetando-lhes ar nas veias ou interferindo no sistema para respiração assistida), frisando que esta "agiu de uma forma completamente contrária aos instintos humanos normais para cuidar de bebés, e em flagrante violação da confiança que todos os cidadãos depositam naqueles que trabalham nas profissões médicas e assistenciais", como relata a BBC.

Os casos de morte dos recém-nascidos por responsabilidade da enfermeira Lucy Letby tiveram lugar entre ​​junho de 2015 e junho de 2016, e foram classificados pelo juiz como "verdadeiramente horríveis".

O julgamento da enfermeira “serial killer” de bebés não deixou imunes os diretores do hospital à época em que se registaram estes atos, e que ficaram suspensos das suas funções, por serem acusados de ignorarem avisos relacionados com a profissional de saúde.

Foi o caso de Alison Kelly, gestora sénior do Hospital Countess of Chester na altura em que Lucy Letby assassinou bebés sob o seu cuidado. Com mais de 30 anos de experiência, Alison Kelly é hoje a enfermeira mais sénior e diretora de enfermagem da Northern Care Alliance, mas na sequência do julgamento ficou suspensa das suas funções pela NHS Foundation Trust, que administra cinco hospitais na área de Manchester.