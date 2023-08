Número de nascimentos e casamentos aumenta desde o ano passado

Os primeiros seis meses do ano tiveram mais nascimentos e menos mortes que o mesmo período do ano passado. O número de casamentos também aumentou.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística houve uma subida no número de nascimentos em Portugal.

Em junho, registaram-se seis mil novecentos e treze, uma subida de 2,6% relativamente ao mesmo mês em 2022.

Mas o aumento é mais acentuado nos números totais do semestre. No primeiro semestre registaram-se 41.296 nascimentos, o que corresponde a uma subida de 5,2% relativamente ao mesmo período no ano passado.

No que diz respeito à mortalidade, em julho houve 8.698 mortes , menos 109 do que no mês anterior.

Comparativamente com o mês homólogo de 2022, o número de óbitos diminuiu 19,0%.

As mortes devido à Covid-19 também diminuíram para 140, menos 70,0% que no ano passado.

Nos primeiros seis meses de 2023 celebraram-se em Portugal catorze mil oitocentos e noventa e quatro casamentos, mais 922 do que no mesmo período do ano passado, o que representa um aumento de 6,6%.

Perante estes dados podemos concluir que houve uma redução do saldo natural, caracterizado pela diferença entre nascimentos e óbitos.