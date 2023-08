Corrupção na Defesa gerida de forma empresarial

A parceria férrea entre três empresários da construção civil com altos dirigentes do Estado, entre eles o então diretor-geral de Recursos de Defesa Nacional, Alberto Coelho, que lhes adjudicou obras importantes no Hospital Militar de Belém ou na Base Aérea de Beja, deu uma ideia ao grupo de que beneficiava com o alegado esquema: a criação de um modelo de negócio, que apelidaram de “centro de custos”, que acabou por ser uma espécie de bolsa de valores medida ao cêntimo para avaliar a racionalidade económica dos atos de corrupção.

Este tipo de gestão empresarial, bem como toda a nomenclatura usada para o efeito, tinha sobretudo como objetivo definir o que cada um dos altos quadros — entre eles Alberto Coelho, Paulo Branco e Francisco Marques, acusados esta semana pelo Ministério Público de crimes como corrupção passiva, branqueamento de capitais ou peculato — deveria receber a troco dos favores que estes lhes prestaram por terem aberto as portas ao mundo exclusivo da Defesa. Foram acusados outros quatro quadros intermédios da Defesa.