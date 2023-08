Mais de 200 operacionais e sete meios aéreos combatem incêndio em Penacova

Mais de 200 operacionais e sete meios aéreos estão a combater um incêndio que lavra há mais de uma hora no concelho de Penacova, distrito de Coimbra, informou esta quinta-feira a Proteção Civil. Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incêndio teve início pelas 16h30, na União de Freguesias de Oliveira do Mondego e Travanca do Mondego.

A combater as chamas encontravam-se, por volta das 17h45, 206 operacionais, apoiados por 52 viaturas e sete meios aéreos. De acordo com fonte do Comando Sub-Regional da Região de Coimbra, o incêndio lavra em zona de mato, não havendo casas em risco.